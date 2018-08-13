НАБУ не розслідує кримінальні провадження, у яких Корчак є підозрюваною

Інформацію про статус Корчак як свідка у кримінальних провадженнях також не надали

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не розслідує кримінальні провадження, у яких глава Національного агентства з протидії корупції (НАПК) Корчак Наталія фігурує у якості підозрюваної. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.

"Повідомляємо, що в роботі детективів Національного бюро станом на 13 серпня 2018 року не перебувають кримінальні провадження, в яких зазначена особа (голова НАПК Наталія Корчак, - ред.) у запиті має статус підозрюваного", - повідомили в НАБУ.

У той час, як відзначили у НАБУ, надати іншу інформацію (про можливий статус Корчак як свідка у кримінальних провадженнях, - ред.) не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування у відповідності зі статтею 222 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше глава НАБУ Артем Ситник заявляв, що НАБУ проводить ряд розслідувань, в яких фігурує Корчак.

Як відомо, в Національному агентстві з питань запобігання корупції звинуватили голови НАПК Наталію Корчак у порушенні закону при затвердженні інструкцій діловодства. Корчак відповіла тим, що члени НАПК відмовилися голосувати за проведення внутрішнього аудиту.

Також у НАПК заявляли, що Корчак блокувала початок перевірки е-декларацій.