НАБУ не розслідує кримінальні провадження, у яких Корчак є підозрюваною
Інформацію про статус Корчак як свідка у кримінальних провадженнях також не надали
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не розслідує кримінальні провадження, у яких глава Національного агентства з протидії корупції (НАПК) Корчак Наталія фігурує у якості підозрюваної. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.
"Повідомляємо, що в роботі детективів Національного бюро станом на 13 серпня 2018 року не перебувають кримінальні провадження, в яких зазначена особа (голова НАПК Наталія Корчак, - ред.) у запиті має статус підозрюваного", - повідомили в НАБУ.
У той час, як відзначили у НАБУ, надати іншу інформацію (про можливий статус Корчак як свідка у кримінальних провадженнях, - ред.) не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування у відповідності зі статтею 222 Кримінально-процесуального кодексу України.
Нагадаємо, що раніше глава НАБУ Артем Ситник заявляв, що НАБУ проводить ряд розслідувань, в яких фігурує Корчак.
Як відомо, в Національному агентстві з питань запобігання корупції звинуватили голови НАПК Наталію Корчак у порушенні закону при затвердженні інструкцій діловодства. Корчак відповіла тим, що члени НАПК відмовилися голосувати за проведення внутрішнього аудиту.
Також у НАПК заявляли, що Корчак блокувала початок перевірки е-декларацій.