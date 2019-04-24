НАБУ расследует растрату госсредств "Кинокварталом" Зеленского

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Госкино финансировало 49% бюджета фильма компании

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией Владимира Зеленского "Киноквартал". Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в начале апреля в НАБУ поступило заявление относительно совершения компанией "Киноквартал" коррупционного правонарушения. Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма этой компании под названием "Я, ты, он, она".

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