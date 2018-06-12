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НАБУ расследует ложь в декларации победителя конкурса в Верховный суд

НовостиПолитика    12.06.2018 - 20:09
Фото: Ольга Ступак (sc.gov.ua)
Фото: Ольга Ступак (sc.gov.ua)

В частности, Ступак в 2015 году не проживала в служебной квартире, указанной в декларации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное расследование в уголовном производства по факту декларирования недостоверной информации победителем в конкурсе на должность судьи в палате Кассационного гражданского суда в новом Верховном суде, судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ольгой Ступак. Об этом говорится в одном из судебных решений Соломенского районного суда города Киева, пишет "Слово и Дело".

Как сообщается, детектив указывал, что Ступак в 2015 году не проживала в служебной квартире, указанной в декларации, а в другой квартире. Этот факт подтвержден ею во время собеседования Высшей квалификационной комиссии судей в Верховный суд. Также с ноября 2016 года судья Высшего спецсуда проживает в частном доме своей свекрови, что не отображено в декларации.

"Кроме этого, в мае 2016 года Ступак и ее мужем был приобретен автомобиль BMW X5 2016 года выпуска за 1,42 миллиона гривен. При этом, совместный их доход в 2015 году составлял 600 тыс. грн, а в 2016-м - 1,4 млн грн. В 2015 году Ступак указала 290 тыс. грн и 16,5 тыс. евро сбережений, а в 2016 году - 76 тыс. грн, 23 тыс. евро и 500 долларов. Так, фактически судья с мужем в 2016 году прожили за 40 тыс. грн (остаток средств между доходами и расходами)", - пишет издание.

Также установлено, что в течение 2016 года, кроме проживания в доме, Ступак вместе с семьей проживала в объектах недвижимости, принадлежащих ее родственникам: родителям, сестре и тому подобное.

В связи с этим в Бюро просили суд предоставить доступ к документам частного нотариуса, который занимался оформлением дома свекрови судьи Высшего спецсуда.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАБУ готовятся новые представления на нардепов.

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Теги публикации: коррупция, Декларации о доходах, НАБУ, декларация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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