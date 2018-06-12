НАБУ розслідує брехню в декларації переможця конкурсу у Верховний суд

Зокрема, Ступак в 2015 році не проживала у службовій квартирі, зазначеній в декларації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом декларування недостовірної інформації переможцем у конкурсі на посаду судді в палаті цивільного Касаційного суду у новому Верховному суді, суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Ольгою Ступак. Про це йдеться в одному з судових рішень Солом'янського районного суду міста Києва, пише "Слово і Діло".

Як повідомляється, детектив вказував, що Ступак в 2015 році не проживала у службовій квартирі, зазначеної у декларації, а в іншій квартирі. Цей факт підтверджений нею під час співбесіди Вищої кваліфікаційної комісії суддів Верховного суду. Також з листопада 2016 року суддя Вищого спецсуду проживає в приватному будинку своєї свекрухи, що не відображено в декларації.

"Крім цього, у травні 2016 року Ступак та її чоловіком був придбаний автомобіль BMW X5 2016 року випуску за 1,42 мільйона гривень. При цьому спільний їх дохід в 2015 році становив 600 тис. грн, а в 2016-му - 1,4 млн грн. У 2015 році Ступак вказала 290 тис. грн та 16,5 тис. євро заощаджень, а в 2016 році - 76 тис. грн., 23 тис. євро та 500 доларів. Так, фактично суддя з чоловіком в 2016 році прожили за 40 тис. грн (залишок коштів між доходами і витратами)", - пише видання.

Також встановлено, що протягом 2016 року, крім проживання в будинку, Ступак разом з сім'єю проживала в об'єктах нерухомості, що належали її родичам-батькам, сестрі і тому подібне.

У зв'язку з цим Бюро просили суд надати доступ до документів приватного нотаріуса, який займався оформленням будинку свекрухи судді Вищого спецсуду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ готуються нові уявлення на нардепів.