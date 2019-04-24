НАБУ расследует 720 коррупционных дел, - Сытник

Детективы Национального антикоррупционного бюро в настоящее время расследуют 720 уголовных дел. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время заседания комитета по предупреждению коррупции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в работе детективов НАБУ находится 720 уголовных производств, по 320 лицам расследования завершены.

"С чем мы заходим в пятый год нашей работы. На сегодняшний день в работе детективов НАБУ находится 720 уголовных производств. К уголовной ответственности привлечены почти полтысячи человек. Относительно 320 человек расследования завершены, дела переданы в суд", - заявил Сытник.

Он уточнил, что за четыре года антикоррупционным бюро привлечено к ответственности более 30 судей.

"Среди привлеченных к уголовной ответственности - большое количество чиновников. Это и работники ГФС, счетной палаты, аудиторской службы, один из заместителей министра обороны, действующие чиновники ВСУ, представители ГПУ, СБУ, министры", - добавил Сытник.

Глава НАБУ сообщил, что к уголовной ответственности привлечены некоторые бывшие и действующие народные депутаты.

Напомним, ранее Сытник заявил, что служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено.