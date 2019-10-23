В НАБУ рассказали, когда смогут прослушивать подозреваемых

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Необходимо построить инфраструктуру, которая будет обеспечивать практическую реализацию предоставленных полномочий НАБУ

Нужно привести в соответствие с законом некоторые нормативно-правовые акты для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины смогло пользоваться правом на прослушку подозреваемых в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, необходимо построить инфраструктуру, которая будет обеспечивать практическую реализацию предоставленных полномочий НАБУ.

"Прежде всего, нужно привести в соответствие с положениями статьи 263 УПК Украины нормативно-правовые акты, которыми на сегодняшний день урегулированы процедуры установления и использования технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, и построить инфраструктуру, которая будет обеспечивать практическую реализацию предоставленных НАБУ полномочий", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, как и раньше, будет происходить исключительно по санкции суда. Однако в дальнейшем, имея судебное постановление, НАБУ не придется знакомить с ним СБУ, все действия будут начинаться и завершаться непосредственно в Национальном бюро.

Просшука - это возможность НАБУ получать полезную в расследованиях уголовных коррупционных преступлений информацию из телекоммуникационных сетей операторов связи самостоятельно, без "посредничества" других структур, что минимизирует возможную утечку информации о расследованиях НАБУ.

Напомним, 17 октября вступил в силу закон №187-IX, что позволяет Национальному антикоррупционному бюро и государственного бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины.

До этого в повторном втором чтении парламент принял законопроект №1009 авторства главы государства. Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам принять проект закона во втором чтении, но не позволять прослушку депутатов ВР и не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности окончательно в этом документе.