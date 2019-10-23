В НАБУ розповіли, коли зможуть прослуховувати підозрюваних

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Необхідно побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень

Потрібно привести у відповідність із законом деякі нормативно-правові акти для того, щоб Національне антикорупційне бюро Укрїни змогло користуватись правом на прослуховування підозрюваних у корупційних злочинах. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема, необхідно побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень.

"Насамперед потрібно привести у відповідність з положеннями статті 263 КПК України нормативно-правові акти, якими на сьогоднішній день врегульовані процедури установлення та використання технічних засобів, що забезпечують проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ підкреслили, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як і раніше, відбуватиметься виключно за санкцією суду. Проте надалі, маючи судову ухвалу, НАБУ не доведеться ознайомлювати з нею СБУ, всі дії починатимуться і завершуватимуться безпосередньо у Національному бюро.

Прослуховання - це можливість НАБУ отримувати корисну у розслідуваннях кримінальних корупційних злочинів інформацію із телекомунікаційних мереж операторів зв’язку самостійно, без "посередництва" інших структур, що мінімізує можливий витік інформації про розслідування НАБУ.

Нагадаємо, 17 жовтня набув чинності закон №187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від Служби безпеки України.

До цього у повторному другому читанні парламент прийняв законопроект №1009 авторства глави держави. Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам схвалити проект закону в другому читанні, але не дозволяти прослушку депутатів ВР і не піднімати питання зняття депутатської недоторканності остаточно в цьому документі.