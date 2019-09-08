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В Донецкой области подполковника погранслужбы задержали на взятке

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 11:44
В Донецкой области подполковника погранслужбы задержали на взятке
Фото: на месте задержания пограничника (dbr.gov.ua)

Подполковник требовал у поставщика продовольствия взятку в размере 71 тыс. гривен

В Донецкой области правоохранители задержали подполковника, который наживался на поставках продовольствия для пограничников Лисичанского отряда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщили в ведомстве, подполковник требовал и получил от поставщика продуктов питания взятку в размере 71 тыс. гривен. Сумма взятки составляла 10% стоимости договора закупки продуктов для пограничников Лисичанского отряда.

Отмечается, что военный был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Инцидент был квалифицирован по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 сентября правоохранители задержали начальника Полтавской таможни на получении взятки. Чиновник требовал и получил 4 тыс. долларов неправомерной выгоды у предпринимателя за растаможку сантехники из Китая. По одной из версий, таможенник должен был получить по 400 долларов за каждый контейнер товаров.

Кроме того, в Днепропетровской области задержали председателя сельсовета во время получения взятки. Чиновник требовал взятку за решение земельного вопроса. Передача денежных средств осуществлялась через посредника.

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