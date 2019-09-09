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В Николаевской области задержали депутата на взятке

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 17:35
В Николаевской области задержали депутата на взятке
Фото: задержание депутата за взятку (facebook.com/mvs.gov.ua)

Депутат одного из горсоветов области получил 15 тыс. дол.

В Николаевской области задержали депутата одного из городских советов за получение взятки в 15 тыс. дол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что депутат получил взятку за передачу в аренду земельного участка. При этом чиновник действовал через посредника.

"Подозреваемые задержаны сразу после получения 15 тыс. дол. США за передачу в аренду земельного участка площадью 200 м кв. в одном из городов", - говорится в сообщении.

В отношение подозреваемых открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области подполковника пограничной службы задержали за получение взятки в размере 71 тыс. грн. Подполковник требовал и получил деньги от поставщика продуктов для пограничников Лисичанского отряда.

Также ранее сообщалось, что в Киеве задержали начальника Полтавской таможни на взятке 4 тыс. дол. Деньги таможенник требовал у предпринимателя за растаможивание сантехники из Китая.


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