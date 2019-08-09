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НАБУ рассчитывает на допрос Кличко в ближайшее время

Новости » Политика    09.08.2019 - 12:48
НАБУ рассчитывает на допрос Кличко в ближайшее время
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

НАБУ допросит Кличко как заявителя

Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время может допросить мэра Киева Виталия Кличко как заявителя по делу о вероятном предложении взятки главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сытник отметил, что дело было зарегистрировано по просьбе Кличко и его первого должны допросить.

"Дело было зарегистрировано, потому что поступило письменное заявление мэра Киева Кличко по этому поводу, с просьбой зарегистрировать производство и также было публичное выступление главы Офиса президента. Это и было поводом для начала расследования. Конечно, что расследование таких дел, когда есть такое заявление, начинается с допроса фактического заявителя, поэтому, конечно что, допроса еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время мы его проведем", - сказал Сытник.

Напомним, 5 августа НАБУ открыло уголовное производство по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно вероятного предложения взятки главе Офиса президента.

Как писало РБК-Украина, Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко.

После такого заявления Богдана Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с заявлением, что все сказанное главой ОП - "полная чушь и некомпетентность".

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