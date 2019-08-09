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НАБУ розраховує на допит Кличка найближчим часом

Новини » Політика    09.08.2019 - 12:48
НАБУ розраховує на допит Кличка найближчим часом
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

НАБУ допитає Кличка як заявника

Національне антикорупційне бюро України у найближчий час може допитати мера Києва Віталія Кличка як заявника по справі щодо ймовірної пропозиції хабаря главі Офісу президента Андрію Богдану. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ситник зазначив, що справа була зареєстрована за проханням Кличка і його першого й мають допитати.

"Справа була зареєстрована, тому що надійшла письмова заява мера Києва Кличка з цього приводу, з проханням зареєструвати провадження і також був публічний виступ керівника Офісу президента. Це і було приводом для початку розслідування. Звичайно, що розслідування таких справ, коли є така заява, починається з допиту фактичного заявника, тому, звичайно що, допиту ще не було, але сподіваюсь, що найближчим часом ми його проведем", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 5 серпня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабаря главі Офісу президента. 

Як писало РБК-Україна,  Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Крім цього, глава ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличко.

Після такої заяви Богдана Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського з заявою, що все сказане головою ОП - "повна нісенітниця і некомпетентність".

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Новини України Віталий КличкоНАБУАндрій Богдан
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