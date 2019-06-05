НАБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют обыски в здании "Федерации футбола Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что следственные действия санкционированы постановлением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины. В НАБУ отметили, что эти обыски согласованы с Генеральной прокуратурой Украины.

Напомним, журналисты программы "Схемы" расследовали, что "Федерация футбола Украины" через оффшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах вывела 1 млн долларов. Как следует из расследования журналистов, коррупционная схема была реализована при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей, который открылся в Бориспольском районе Киевской области. По данным программы, президент ФФУ и народный депутат от БПП Андрей Павелко лично посещал ОАЭ, где зарегистрирована фирма-прокладка, для встречи с ее номинальным директором.

Добавим, минувшим летом в Украине прошла волна обысков в деле о договорных матчах. Причастными к "договорнякам" оказались 33 футбольных клуба, в том числе представители Украинской премьер-лиги.