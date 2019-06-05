НАБУ проводить обшуки в будівлі Української асоціації футболу

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють обшуки у будівлі Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що слідчі дії санкціоновані ухвалою суду та здійснюються в межах розслідування можливих зловживань при закупівлях робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України. У НАБУ додали, що ці обшуки погоджені з Генеральною прокуратурою України.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" розслідували, що Федерація футболу України через офшорну компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах вивела 1 млн доларів. Як випливає з розслідування журналістів, корупційна схема була реалізована при закупівлі обладнання для заводу з виробництва штучних полів, який відкрився в Бориспільському районі Київської області. За даними програми, президент ФФУ і народний депутат від БПП Андрій Павелко особисто відвідував ОАЕ, де зареєстрована фірма-прокладка, для зустрічі з її номінальним директором.

Додамо, минулого літку в Україні пройшла хвиля обшуків у справі про договірних матчах. Причетними до "договорнякам" виявилися 33 футбольних клуби, в тому числі представники Української прем'єр-ліги.