НАБУ проводит обыски в клубе "5 элемент" по делу о растратах в Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и компании "Богдан Моторс". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отмечают, что обыски проходят в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины. В 2015-2018 гг, по мнению следствия, они незаконно внесли в государственный оборонного заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил о еще одной масшабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности", - заявил он.

Отметим, по данным журналистского расследования программы "Наші гроші", директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

Добавим, что 4 марта, президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также, по словам Порошенко, он снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.