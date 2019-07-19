НАБУ проводить обшуки в клубі "5 елемент" у справі про розтрати в Міноборони

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Обшуки також проходять в компанії "Богдан Моторс"

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" та компанії "Богдан Моторс" . Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що обшуки проходять в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Відзначимо, спортивний клуб і компанію пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив про ще одну масшабну схему в оборонній сфері. За його словами, впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів.

"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну схему у сфері оборонної промисловості", - заявив він.

Відзначимо, за даними журналістського розслідування програми "Наші гроші", директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Додамо, що 4 березня, президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Також, за словами Порошенка, він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.