ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ проводить обшуки в клубі "5 елемент" у справі про розтрати в Міноборони

Новини » Політика    19.07.2019 - 11:43
НАБУ проводить обшуки в клубі "5 елемент" у справі про розтрати в Міноборони
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Обшуки також проходять в компанії "Богдан Моторс"

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" та компанії "Богдан Моторс" . Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що обшуки проходять в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

НАБУ проводить обшуки в клубі &quot;5 елемент&quot; у справі про розтрати в Міноборони

 

Відзначимо, спортивний клуб і компанію пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив про ще одну масшабну схему в оборонній сфері. За його словами, впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів.

"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну схему у сфері оборонної промисловості", - заявив він.

Відзначимо, за даними журналістського розслідування програми "Наші гроші", директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Додамо, що 4 березня, президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Також, за словами Порошенка, він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

 

Порошенко: Росія не може ігнорувати рішення Європарламенту У справі про квартири Нацгвардії з'явився новий підозрюваний
Новини України Порошенко ПетроНАБУобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся