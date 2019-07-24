НАБУ проводит обыски в "Богдан Моторс"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещениях ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщается, обыски проходят по делу возможного злоупотребления служебным положением лицами ПАО "Укрэксимбанк". В пресс-службе добавляют, что 100% акций ПАО принадлежат государству в лице Кабинета Министров.

"Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, - ред.). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2019 года. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что неделю назад НАБУ также проводило обыски в компании "Богдан Моторс". Вместе с тем, в бюро тогда заявили о проведении обысков в элитном спортивном клубе "5 элемент". Как отмечалось, эти обыски проходили в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Кроме того, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыск в офисе инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина". Обыски проходили в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ.