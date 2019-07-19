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НАБУ пришло с обысками в бывшую компанию Гонтаревой

Новости » Политика    19.07.2019 - 11:53
НАБУ пришло с обысками в бывшую компанию Гонтаревой
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Обыск проходит в связи со сделкой с акциями компании Ахметова

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в офисе инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об обыске сообщили и в самой компании. Как отмечается в заявлении ICU, обыск проходит рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ.

При этом в инвесткомпании отметили, что уже ответили на все запросы НАБУ на предоставление информации "относительно сделок с ценными бумагами компании DTEK Finance PLC. (Великобритания) в рамках уголовного производства".

Напомним, в 2007-2014 годах главой совета директоров группы ICU являлась Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения главой Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании.

Отметим также, что сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент" по делу "Укроборонпрома". Этот спортивный клуб связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко и его партнером Игорем Кононенко.

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Новости Украины НАБУобыскГонтарева
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