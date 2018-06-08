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Интервью

НАБУ проверит движение средств на банковских счетах Пимаховой

НовостиОбщество    08.06.2018 - 15:30
Фото: Дина Пимахова (facebook.com osce.odihr)
Фото: Дина Пимахова (facebook.com osce.odihr)

Детективами было установлено, что Пимахова пользуется 7 картами Приватбанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проверят движение средств на банковских счетах бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы (ГМС) Дины Пимаховой. Об этом сообщает "Слово и Дело".

Так, во время досудебного расследования было установлено, что Пимахова пользуется 7 картами Приватбанка (ПБ). Также ее сообщница в этом деле пользуется двумя картами ПБ, а еще один участник схемы, директор ООО "Лигал Профсервис", Кирилл Назаров пользуется одной карточкой Привата.

"В связи с этим детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам ПБ, а именно: информации и документам всех банковских счетов на имя вышеуказанных лиц с момента их открытия, в том числе закрытых счетов, в период с 2016 года до дня вынесения решения; сведениям о движении денежных средств; банковским операциям, проведенных в пользу или по поручению клиентов; заключенным ими соглашениям о финансово-экономическом состоянии клиентов и тому подобное", - говорится в сообщении

Напомним, что ранее детективы НАБУ получили доступ к документам еще одной фирмы в рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем председателя Государственной миграционной службы Диной Пимаховой.

Также добавим, что ранее детективы НАБУ провели обыски у секретаря бывшего первого заместителя председателя ДМС Дины Пимаховой в рамках уголовного производства по факту возможного получения экс-чиновнице извинения неправомерной выгоды в 1,8 тысячи долларов.

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Теги публикации: НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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