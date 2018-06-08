НАБУ перевірить рух коштів на банківських рахунках Пімахової

Детективами було встановлено, що Пімахова користується 7 картками ПриватБанку

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) перевірять рух коштів на банківських рахунках колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби (ДМС) Діни Пімахової. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що Пімахова користується 7 картками ПриватБанку (ПБ). Також залучена нею спільниця в цій справі користується двома картками ПБ, а ще один учасник схеми, директор ТОВ "Лігал Профсервіс", Кирило Назаров користується однією карткою Привату.

"У зв'язку з цим детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до документів ПБ, а саме: інформації та документів на всіх банківських рахунках на ім'я вищевказаних осіб з моменту їх відкриття, в тому числі закритих рахунків, у період із 2016 року до дня винесення рішення; відомостей про рух грошових коштів; банківських операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів; укладених ними угод про фінансово-економічний стан клієнтів тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше детективи НАБУ отримали доступ до документів ще однієї фірми в рамках розслідування кримінального провадження про можливе одержання неправомірної вигоди колишньою першою заступницею голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

Також додамо, що раніше детективи НАБУ провели обшуки у секретаря колишнього першого заступника голови ДМС Діни Пімахової у рамках кримінального провадження за фактом можливого отримання екс-чиновницею неправомірної вигоди в 1,8 тисячі доларів.