Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НАБУ перевірить рух коштів на банківських рахунках Пімахової

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 15:30
Фото: Діна Пімахова (facebook.com osce.odihr)
Фото: Діна Пімахова (facebook.com osce.odihr)

Детективами було встановлено, що Пімахова користується 7 картками ПриватБанку

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) перевірять рух коштів на банківських рахунках колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби (ДМС) Діни Пімахової. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що Пімахова користується 7 картками ПриватБанку (ПБ). Також залучена нею спільниця в цій справі користується двома картками ПБ, а ще один учасник схеми, директор ТОВ "Лігал Профсервіс", Кирило Назаров користується однією карткою Привату.

"У зв'язку з цим детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до документів ПБ, а саме: інформації та документів на всіх банківських рахунках на ім'я вищевказаних осіб з моменту їх відкриття, в тому числі закритих рахунків, у період із 2016 року до дня винесення рішення; відомостей про рух грошових коштів; банківських операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів; укладених ними угод про фінансово-економічний стан клієнтів тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше детективи НАБУ отримали доступ до документів ще однієї фірми в рамках розслідування кримінального провадження про можливе одержання неправомірної вигоди колишньою першою заступницею голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

Також додамо, що раніше детективи НАБУ провели обшуки у секретаря колишнього першого заступника голови ДМС Діни Пімахової у рамках кримінального провадження за фактом можливого отримання екс-чиновницею неправомірної вигоди в 1,8 тисячі доларів.

Приїхав ревізор: як призначали аудитора НАБУ від Верховної ради Парламент обрав Василенка аудитором НАБУ від Ради
Теги публікації: НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся