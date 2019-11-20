НАБУ провело обыск в квартире судьи в деле Дубневичей

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Судья считает обыск незаконным

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск в квартире судьи Лычаковского районного судьи Сергея Гирыча во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойй на пресс-центр Судебной власти Украины.

Отмечается, что обыск провели 29 октября, когда Гирыча не было в городе. Основанием для обыска стало разрешение Высшего антикоррупционного суда у сына судьи Александра Гирыча, который работает директором компаний "Пронамейра", "НР Солар Парк" и "Лиг Агро". Эти фирмы принадлежат народному депутату Ярославу Дубневичу и его брату Богдану и фигурируют в уголовном деле об отмывании незаконных доходов, которое расследует НАБУ.

В ходе обыска НАБУ изъяло в доме судьи три флеш-накопителя и ноутбук. Гирыч считает, что обыск был проведен незаконно и направил соответствующее заявление Высший совет правосудия и генпрокурору Украины Руслану Рябошапке.

Судья сообщил, что во время обыска к его сыну применяли силу. Также сотрудники НАБУ потребовали от жены судьи открыть его личный компьютер и изъяли ноутбук, принадлежащий супруге.

"Действия детективов НАБУ судья Гирыч С.В. расценивает как месть за свою публичную позицию, а указанные незаконные, по его мнению, процессуальные действия в виде обыска его жилья считает угрозой независимости суда и неприкосновенности судьи, формой воздействия на него как судью с целью дискредитации в глазах коллег и граждан, "чтобы запугать и иметь покорных судей"", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество нардепа Ярослава Дубневича.

РБК-Украина писало, что народному депутату Ярославу Дубневичу до сих пор не могут надеть электронный браслет.