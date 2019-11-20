НАБУ провело обшук у квартирі судді в справі Дубневичів

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Суддя вважає обшук незаконним

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшук у квартирі судді Личаківського районного судді Сергія Гирича у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылкойй на прес-центр Судової влади України.

Наголошується, що обшук провели 29 жовтня, коли Гирыча не було в місті. Підставою для обшуку стало дозвіл Вищого антикорупційного суду у сина судді Олександра Гирыча, який працює директором компаній "Пронамейра", "НР Солар Парк" і "Ліг Агро". Ці фірми належать народному депутату Ярославу Дубневичу та його братові Богдану і фігурують у кримінальній справі про відмивання незаконних доходів, яке розслідує НАБУ.

В ході обшуку НАБУ вилучило в будинку судді три флеш-накопичувача і ноутбук. Гирыч вважає, що обшук був проведений незаконно і направив відповідну заяву Вища рада правосуддя та генпрокурора України Руслану Рябошапці.

Суддя повідомив, що під час обшуку до його сина застосовували силу. Також співробітники НАБУ зажадали від дружини судді відкрити його особистий комп'ютер і вилучили ноутбук, який належить дружині.

"Дії детективів НАБУ суддя Гирич С.. розцінює як помсту за свою публічну позицію, а зазначені незаконні, на його думку, процесуальні дії у вигляді обшуку його житла вважає загрозою незалежності суду і недоторканності судді, формою впливу на нього як суддю з метою дискредитації в очах колег і громадян, "щоб залякати і мати покірних суддів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України заарештував все майно нардепа Ярослава Дубневича.

РБК-Україна писало, що народному депутатові Ярославу Дубневичу досі не можуть надіти електронний браслет.