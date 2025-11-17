UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

НАБУ просить закрити "діру" в реєстрах на тлі операції "Мідас"

Фото: Семен Кривонос (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Голова НАБУ Семен Кривонос заявив про тиск на детективів та спроби саботувати розслідування, пов’язані з діяльністю окремих фігурантів кримінальних проваджень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.

За його словами, невідомі особи відстежували співробітників НАБУ через систему "Безпечне місто" та отримували доступ до внутрішніх реєстрів. Кривонос підкреслив, що детективи, які працювали біля одного з офісів, були "відстежені кимось незрозумілим", а самі фігуранти мали інформацію про їхні пересування.

Також, за його словами, тривалий час залишається відкритою проблема доступу сторонніх осіб до судових ухвал.

"Працівники інших правоохоронних органів серфлять по нашим ухвалам і дивляться, на кого ми взяли обшук. Судді регіональних судів можуть спокійно подивитися ухвалу ВАКС. Ми просили закрити цю діру - вона ж така сама і в них", - заявив Кривонос.

Голова НАБУ також розповів, що особи, які зламали реєстр і відстежували матеріали бюро, тепер нібито отримують "колективний захист" під час експертиз.

Кривонос наголосив, що кожна спроба тиску або саботажу розслідувань буде публічно оприлюднена, а всі причетні до незаконних дій понесуть відповідальність.

"Кожна спроба саботувати це розслідування з будь-якого боку буде оприлюднена. Я просто всіх інформую про цю історію. А тих всіх, хто вчиняв злочин в результаті домагання цьому угрупуванню понесуть відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Однак наразі відомо, що двом фігурантам справи - Тимуру Міндічу та Олександру Цукерману вдалось залишити Україну напередодні обшуків у них.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

Влітку цього року Рада ухвалила закон, що суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, але розширює функції генерального прокурора. Президент Володимир Зеленський підписав документ у той же день, а вже 23 липня той набрав чинності.

Однак даний документ викликав активну реакцію громадськості: у різних містах України відбулися акції протесту.

Б більше, вже 24 липня, Зеленський подав у Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи. Документ передбачає, що співробітники НАБУ, та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

