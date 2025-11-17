НАБУ просить закрити "діру" в реєстрах на тлі операції "Мідас"

За його словами, невідомі особи відстежували співробітників НАБУ через систему "Безпечне місто" та отримували доступ до внутрішніх реєстрів. Кривонос підкреслив, що детективи, які працювали біля одного з офісів, були "відстежені кимось незрозумілим", а самі фігуранти мали інформацію про їхні пересування.

Також, за його словами, тривалий час залишається відкритою проблема доступу сторонніх осіб до судових ухвал.

"Працівники інших правоохоронних органів серфлять по нашим ухвалам і дивляться, на кого ми взяли обшук. Судді регіональних судів можуть спокійно подивитися ухвалу ВАКС. Ми просили закрити цю діру - вона ж така сама і в них", - заявив Кривонос.

Голова НАБУ також розповів, що особи, які зламали реєстр і відстежували матеріали бюро, тепер нібито отримують "колективний захист" під час експертиз.

Кривонос наголосив, що кожна спроба тиску або саботажу розслідувань буде публічно оприлюднена, а всі причетні до незаконних дій понесуть відповідальність.

"Кожна спроба саботувати це розслідування з будь-якого боку буде оприлюднена. Я просто всіх інформую про цю історію. А тих всіх, хто вчиняв злочин в результаті домагання цьому угрупуванню понесуть відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Однак наразі відомо, що двом фігурантам справи - Тимуру Міндічу та Олександру Цукерману вдалось залишити Україну напередодні обшуків у них.