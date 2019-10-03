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САП вимагає арешт Микитася з правом застави в 300 млн грн

Новини » Політика    03.10.2019 - 10:19
САП вимагає арешт Микитася з правом застави в 300 млн грн
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Микитась підозрюється в організації заволодіння чужим майном

У четвер, 3 жовтня 2019 року, Національне антикорупційне бюро за погодженням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокурори вручило клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

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