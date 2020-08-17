НАБУ проигнорировало "Роттердам+" на пресс-конференции из-за провала расследования, - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

По ее словам, сторона защиты ожидает скорого возобновления расследования по этому делу

Руководство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проигнорировали дело "Роттердам+" на пресс-конференции по итогам I полугодия 2020 года из-за отсутствия каких-либо результатов расследования, и невозможности передать дело в суд.

Об этом заявила адвокат Ирина Одинец, комментируя пресс-конференцию Артема Сытника и Назара Холодницкого 17 августа.

"Всем, чем можно было похвастаться в деле "Роттердам", они уже похвастались", - отметила адвокат, добавив, что на всех предыдущих аналогичных пресс-конференциях дело "Роттердам+" всегда упоминалась одним из первых.

По ее словам, сторона защиты ожидает скорого возобновления расследования по этому делу.

"Пока что защита ожидает, что дело все же не будет надолго приостановлено, и что его за пару недель снова возобновят. Будет наконец принято необходимое решение для завершения", - добавила Одинец.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждение того, что действие формулы нанесло убытки.

12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Постановление о приостановлении расследования было направлено стороне защиты 13 августа. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении САП речь идет о запросах, датированные, в том числе, 2018 и 2019 годами.

Информацию об отсутствии заключения экспертизы, которая установила бы убытки от действия формулы, еще в конце июня 2020 подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг) Давид Саквалерідзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, через что оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам+" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам+" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил, в том числе, президент Владимир Зеленский.