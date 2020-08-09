НАБУ и САП подтвердили беспочвенность дела "Роттердам+", - Вовк

Фото: Дмитрий Волк (УНИАН)

Отсутствие доказательств для передачи дела в суд, по его мнению, результат некомпетентности со стороны следствий

Неспособность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за 3,5 года собрать достаточно доказательств по делу "Роттердам+" для ее передачи в суд в очередной раз подтвердила беспочвенность всех подозрений и отсутствие какого-либо состава преступления в этом деле.

Об этом написал бывший председатель НКРЭКУ (2015-2018 годы) Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам+". Наконец я дождался того момента, когда многоуважаемые и почтенные антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело - фейк, призрак и фантом. Ее не существует, как не существует и убытки от введения формулы, и существовать их не могло", - написал Вовк.

Отсутствие доказательств для передачи дела в суд, по его мнению, - закономерный результат некомпетентности и манипуляций со стороны следствия на протяжении последних 3,5 лет.

"Мы увидели тот самый "результат на табло". 3,5 года лжи, фальсификации и некомпетентности привели к закономерному выводу. В суд идти не с чем, убытки отсутствуют, формула законна", - добавляет Волк.

Впрочем, по словам экс-председателя НКРЭКУ, открыто признать провал расследования и вообще беспочвенность открытия дела руководству НАБУ, и САП мешает ими же безосновательно созданный общественный и медийный резонанс вокруг этого дела.

Однако, именно на руководстве НАБУ и САП, по мнению Волка, лежит персональная ответственность за бездоказательное объявление подозрений, преследование людей, содержания их в следственных изоляторах, тиражирование необоснованных обвинений и лжи.

"Ответит за разрушение надежд миллионов тех, кто поверил в антикоррупционную вертикаль в момент ее создания как инструмент установления законности и справедливости, которая на самом деле превратилось в ателье по пошиву уголовных дел", - подытожил Вовк.

Напомним, 8 августа 2020 г. заканчивался срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 г.

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, к 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что САП еще 3 августа остановило расследование, поскольку в деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая подтверждает наличие убытков государству.

Впоследствии эту информацию подтвердили также адвокаты стороны защиты. НАБУ и САП официальных комментариев не предоставили.

Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающее нанесение ущерба формуле "Роттердам+". При этом сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, через что оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 года и на текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам+" - в июне 2020 г. был прописана в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил, в том числе, президент Владимир Зеленский.