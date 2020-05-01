НАБУ приближается к объявлению подозрения Коломойскому, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приближается к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому по делу Приватбанка. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в эфире "24 канала", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу Приватбанка, Сытник заявил, что бюро движется к этому. Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах.

"Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения", - подчеркнул он.

Директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.

"Каждый фигурант дела старается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования", - пояснил Сытник.

Напомним, ранее сообщалось, что Коломойский проиграл иск против Приватбанка в Верховном суде Британии. Суд отказал в удовлетворении ходатайств, поданных бывшими владельцами банка о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу Приватбанка.

Также РБК-Украина писало, что Приватбанк подал в суд на Кипре иск против Коломойского на сумму более 5 млрд долларов. На Кипре происходили операции по выводу денег из банка.