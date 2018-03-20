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Интервью

НАБУ: расследование дела экс-заместителя руководителя департамента ГПУ завершено

НовостиПолитика    20.03.2018 - 16:02
Фото: НАБУ (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)
Фото: НАБУ (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

НАБУ предоставило экс-руководителю департамента ГПУ доступ к материалам расследования

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о завершении досудебного расследования в отношении него. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, в сообщении говорится, что закрыто досудебное расследование по подозрению в совершении преступления по ч3 ст. 191 ч.3 ст. 191 ч.4 ст. 191 ч.5 ст.191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Ранее 16 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам был предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми должен быть составлен обвинительный акт для последующего направления в суд.

По информации детективов НАБУ, подозреваемый находясь на должности старшего следователя в особо важных делах Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины, а в дальнейшем – заместителя руководителя Департамента Генпрокуратуры Украины, в течение 2016 года систематически присваивалось чужое имущество, путем злоупотребления своим служебным положением.

Также подозреваемым были перепроданы посторонним лицам вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере.

На данный момент сообщается, что следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц.

Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в свою е-декларацию за 2015 год. В частности, экс-заместитель руководителя Департамента ГПУ, вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", не внес в е-декларацию сведения о нахождении в его пользовании в течение 2015 года внедорожника "Audi Q7".

О подозрении бывшему сотруднику ГПУ сообщено еще 26 июля 2017 года после его задержания накануне на территории международного аэропорта "Борисполь". Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.

Напомним, как сообщалось ранее, бывшего заместителя руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины взяли под стражу без возможности внесения залога.

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Теги: НАБУ, следствие
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