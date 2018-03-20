НАБУ: розслідування справи екс-заступника керівника департаменту ГПУ завершено

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили екс-заступнику керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про завершення досудового розслідування щодо нього Про це повідомляє пресс-служба НАБУ.

Зокрема, в повідомленні йдеться, що закрито досудове розслідування за підозрою в скоєнні злочину за ч3 ст. 191 ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 191 ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Раніше 16 березня 2018 року підозрюваному та його захисникам було надано доступ до матеріалів кримінального провадження, після ознайомлення з якими повинен бути складений обвинувальний акт для подальшого направлення до суду.

За інформацією детективів НАБУ, підозрюваний, перебуваючи на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генпрокуратури України, а в подальшому – заступника керівника Департаменту Генпрокуратури України, протягом 2016 року систематично присвоювалося чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем

Також підозрюваним були перепродані стороннім особам речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі.

На даний момент повідомляється, що слідство зібрало достатньо доказів, які свідчать про те, що для реалізації свого злочинного умислу підозрюваний, як керівник органу досудового розслідування, залучав співробітників Департаменту ГПУ, інших правоохоронних органів та фізичних осіб.

Крім того, в ході розслідування встановлено факт внесення підозрюваним завідомо недостовірних даних у свою е-декларацію за 2015 рік. Зокрема, екс-заступник керівника Департаменту ГПУ, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", не вніс в е-декларацію відомості про знаходження в його користуванні протягом 2015 року позашляховика "Audi Q7".

Про підозру колишнього співробітника ГПУ повідомлено ще 26 липня 2017 року після його затримання напередодні на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, колишнього заступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України взяли під варту без можливості внесення застави.