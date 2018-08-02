Он подчеркнул, что для коррупционных схем во время закупок газа у НАК "Нафтогаз" необходимо дополнительно установить контроль

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предлагает обеспечить дополнительный контроль во время закупок газа на льготных условиях. Об этом сегодня во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Фактически сейчас ни одного органа, который бы контролировал достоверность закупок так называемого льготного газа в Украине нет. И это фактически проблема даже не в деятельности органов, а проблема в нормативном регулировании этой ситуации. То есть, фактически те компании, которые закупают газ, они на свое усмотрение укажут ту сумму газа, который будет получен с НАК "Нафтогаза", а как она будет распоряжаться этим газом - никто не контролирует. Соответственно это как раз и является причиной, условием того, что способствует коррупционным схемам", - заявил Сытник.

Он подчеркнул, что для коррупционных схем во время закупок газа у НАК "Нафтогаз" необходимо дополнительно установить контроль со стороны специального полномочного органа.

"Поэтому мною подписано письмо на имя премьер-министра Украины с просьбой, чтобы все-таки на уровне правительства поднять этот вопрос и, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем причастным - это и НКРЕКП, и "Нафтогаз", потому что эта ситуация не может продолжаться далее. Требуется нормативное урегулирование вопроса... Ведь отсутствует полномочный орган, который бы обеспечивал контроль таких закупок", - сказал директор НАБУ.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития по результатам заседания совета директоров банка, которое состоится 5 сентября 2018 года, может оказать НАК "Нафтогаз Украины" до 100 млн долларов финансирования в рамках возобновляемой кредитной линии на 250 млн долларов.