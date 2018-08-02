Він наголосив, що для убезпечення від корупційних схем під час закупок газу у НАК "Нафтогаз" необхідно додатково встановити контроль

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) пропонує забезпечити додатковий контроль під час закупок газу на пільгових умовах. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Фактично зараз жодного органу, який би контролював достовірність закупок так званого пільгового газу в Україні немає. І це фактично проблема навіть не в діяльності органів, а проблема в нормативному регулювання цієї ситуації. Тобто, фактично ті компанії, які закуповують газ, вони на власний розсуд вкажуть ту суму газу, який буде отриманий з НАК "Нафтогазу", а як вона розпоряджатиметься цим газом - ніхто не контролює. Відповідно це якраз і є причиною, умовою того, що сприяє корупційним схемам", - заявив Ситник.

Він наголосив, що для убезпечення від корупційних схем під час закупок газу у НАК "Нафтогаз" необхідно додатково встановити контроль зі сторони спеціального повноважного органу.

"Тому мною підписано лист на ім’я прем’єр-міністра України з проханням, щоб все таки на рівні уряду підняти це питання і, користуючись нагодою, звертаюсь до усіх причетних - це і НКРЕКП, і "Нафтогаз", тому що ця ситуація не може тривати надалі. Потрібне нормативне врегулювання питання... Адже відсутній повноважний орган, який би забезпечував контроль таких закупок", - сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції і розвитку за результатами засідання ради директорів банку, яке відбудеться 5 вересня 2018 року, може надати НАК "Нафтогаз України" до 100 млн доларів фінансування в рамках відновлюваної кредитної лінії на 250 млн доларів.