НАБУ потрібно було реформувати ще декілька років тому, - експерт

"Рада ухвалила закон, яким передала процесуальний супровід над НАБУ від САП до ОГПУ. Це потрібно було зробити ще кілька років тому. Тому що під гаслами "незалежної боротьби з корупцією" ми отримали повністю безконтрольну герметичну структуру псевдо-антикорапшену", - написав експерт.

Постернак вважає, що НАБУ поступово перетворилося на закриту групу з кримінальними практиками.

"Безконтрольність та самозамкненість призвели спочатку до приватизації правоохоронного органу групою керівників та активістів, а згодом – й до перетворення на філію силового органу країни-агресора. Вчорашні обшуки та затримання за держзраду - саме про це", - зазначив він.

Експерт також наголосив на неефективності органу, який існує вже 10 років. За даними Постернака, НАБУ повернуло до бюджету лише 0,8 млрд грн, витративши при цьому майже 10 млрд: "На 1 повернуту до бюджету гривню Бюро витратило 12 грн платників податків".

Постернак вважає, що новий закон має на меті хоча б мінімальний контроль за діяльністю Бюро. Тим більше, що НАБУ, на його думку, самостійно майже не ініціювало справи.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосувало 263 депутати.

Вчора працівниками СБУ, ДБР та ОГП проведено понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.