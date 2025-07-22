НАБУ нужно было реформировать еще несколько лет назад, - эксперт

"Рада приняла закон, которым передала процессуальное сопровождение над НАБУ от САП к ОГПУ. Это нужно было сделать еще несколько лет назад. Потому что под лозунгами "независимой борьбы с коррупцией" мы получили полностью бесконтрольную герметичную структуру псевдо-антикорапшену", - написал эксперт.

Постернак считает, что НАБУ постепенно превратилось в закрытую группу с криминальными практиками.

"Бесконтрольность и самозамкнутость привели сначала к приватизации правоохранительного органа группой руководителей и активистов, а впоследствии - и к превращению в филиал силового органа страны-агрессора. Вчерашние обыски и задержания за госизмену - именно об этом", - отметил он.

Эксперт также отметил неэффективность органа, который существует уже 10 лет. По данным Постернака, НАБУ вернуло в бюджет лишь 0,8 млрд грн, потратив при этом почти 10 млрд: "На 1 возвращенную в бюджет гривну Бюро потратило 12 грн налогоплательщиков".

Постернак считает, что новый закон имеет целью хотя бы минимальный контроль за деятельностью Бюро. Тем более, что НАБУ, по его мнению, самостоятельно почти не инициировало дела.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Вчера работниками СБУ, ГБР и ОГП проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.