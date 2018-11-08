НАБУ отримало доступ до фінансових документів родини Луценка, - джерела

Фото: Юрій Луценко (УНІАН)

За інформацією РБК-Україна, детективи перевіряють джерела збагачення Луценка

Національне антикорупційне бюро України отримало доступ до фінансових документів родини генпрокурора Юрія Луценка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "У пошуках великої риби": що правоохоронці можуть пред'явити Артему Ситнику та Мирославу Продану".

Зокрема, як запевняють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, нещодавно співробітники НАБУ отримали близько 20 судових рішень про доступ до фінансових документів родини Луценка і перевіряють джерела його збагачення.

Зазначимо, таким чином, до життя повернувся заморожений рік тому конфлікт між НАБУ і ГПУ. Тоді, нагадаємо, в руках у Луценка і директора НАБУ Артема Ситника виявилося по одному "квартирному" козирю - НАБУ вивчало природу купівлі квартири сином Луценка, а ГПУ - як Ситник отримав квартиру в Броварах за гроші благодійного фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директора НАБУ Артема Ситника можуть притягнути до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу. Мова йде про приховування даних про земельну ділянку в окупованому Севастополі та її продаж.

Вчора стало відомо, що Луценко передав президенту України Петру Порошенку заяву про відставку.