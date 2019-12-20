В НАБУ подтвердили обыски в здании телеканала "Думская"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили проведение обысков в здании одесского телеканала "Думская". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, детективы НАБУ проводят обыски в рамках расследования в отношении возможного злоупотребления должностными лицами Одесского областного совета во время продажи нежилых помещений в 2018 году.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений служебных лиц Одесского облсовета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО "Шаг вперед", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что целью обысков в здании телеканала "Думская" является поиск документов о передаче права собственности на данные нежилые помещения. В ведомстве подчеркнули, что следственные действия не связанные с деятельностью телеканала.

"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - добавили в НАБУ.

Напомним, ранее одесский телеканал "Думская" сообщил об обысках со стороны НАБУ, которые проходят в помещении телеканала на улице Канатной. В телеканале заявили, что обыски начались в 9:30 утра. Работников телеканала не допускали к рабочим местам и изымалось компьютерное оборудование.

Кроме того, в начале декабря НАБУ проводило обыски в мэрии Одессы. Тогда следственные действия проходили в департаментах финансов и коммунальной собственности.