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НАБУ планує повернути до України 600 кілограмів золота оточення Януковича

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Середа 21 червня 2023 16:18
НАБУ планує повернути до України 600 кілограмів золота оточення Януковича Фото: НАБУ планує повернути до України 600 кілограмів золота оточення Януковича (facebook com nabu_gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські правоохоронці спільно зі швейцарськими колегами розслідують кримінальне провадження, у межах якого в цій країні арештовано 600 кілограмів золота оточення експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора НАБУ Семена Кривоноса в інтерв’ю Укрінформу.

"Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами... але ми сподіваємося, що все повернемо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії було арештовано 600 кілограмів золота. Цю справу розслідував Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури під керівництвом заступника генпрокурора Євгена Єніна. У 2019 році, коли у Генпрокуратури закінчилися повноваження слідства, цю справу передали у НАБУ.

Раніше СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича В’ячеславу Заневському. Його звинувачують у пособництві РФ під час окупації Херсонської області та частини Миколаївської.

Також до суду скерували обвинувальний акт щодо екс-керівника СБУ часів Януковича Олександра Якименка.

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