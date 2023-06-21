НАБУ планирует вернуть в Украину 600 килограммов золота окружения Януковича

Украинские правоохранители совместно со швейцарскими коллегами расследуют уголовное производство, в рамках которого в этой стране арестовано 600 килограммов золота в окружении экспрезидента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора НАБУ Семена Кривоноса в интервью Укринформу.

"Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами... но мы надеемся, что все вернем", - рассказал он.

Напомним, ранее в Швейцарии было арестовано 600 килограммов золота. Это дело расследовал Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры под руководством заместителя генпрокурора Евгения Енина. В 2019 году, когда у Генпрокуратуры закончились полномочия следствия, это дело было передано в НАБУ.

Ранее СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича Вячеславу Заневскому. Он обвиняется в пособничестве РФ во время оккупации Херсонской области и части Николаевской.

Также в суд направили обвинительный акт в отношении экс-главы СБУ времен Януковича Александра Якименко.

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