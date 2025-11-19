UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу"

Фото: НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу"(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Детективи Національного антикорупційного бюро 19 листопада провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України" Віталія Бровка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НАБУ зазначили, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. 

"Ці заходи не стосуються діяльності "Нафтогазу". Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - додали в Бюро.

Обшуки у "Нафтогазі"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що у сьогодні зранку детективи Національного антикорупційного бюро нібито прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка.

Водночас у компанії заявили, що інформація про нібито обшуки в офісах компанії, яка шириться в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. У компанії наголосили, що жодних слідчих дій у приміщеннях "Нафтогазу" не проводиться.

Там також наголосили, що "Нафтогаз" максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. І це стосується всіх без винятку працівників компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниНАБУ