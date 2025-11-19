НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу"

Детективи Національного антикорупційного бюро 19 листопада провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України" Віталія Бровка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.
Водночас у НАБУ зазначили, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства.
"Ці заходи не стосуються діяльності "Нафтогазу". Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - додали в Бюро.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що у сьогодні зранку детективи Національного антикорупційного бюро нібито прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка.
Водночас у компанії заявили, що інформація про нібито обшуки в офісах компанії, яка шириться в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. У компанії наголосили, що жодних слідчих дій у приміщеннях "Нафтогазу" не проводиться.
Там також наголосили, що "Нафтогаз" максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. І це стосується всіх без винятку працівників компанії.