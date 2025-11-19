НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу"

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НАБУ зазначили, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

"Ці заходи не стосуються діяльності "Нафтогазу". Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - додали в Бюро.