НАБУ передало в бюджет-2020 48 тыс. грн, еще 1,95 млн грн - добровольные возвращения, - Минфин

В 2020 году от деятельности НАБУ в бюджет поступило лишь 48 тысяч гривен. Таким образом, директор НАБУ Артем Сытник преувеличил, когда заявил о поступлении в бюджет 1,5 млрд от деятельности НАБУ.

Об этом свидетельствует ответ Министерства финансов Украины на запрос "Деловой столицы".

Как известно, 17 августа во время брифинга директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн.

В соответствии с ответом Министерства финансов на запрос относительно сумм поступлений от деятельности НАБУ в бюджет страны, общая сумма поступлений от деятельности всех антикоррупционных и следственных органов по “антикоррупционных” статьях (по бюджетной классификации это коды 24020000 - средства от реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, и 50080100 - конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в январе-июле 2020 года составила 48 тысяч грн.

Еще 1,95 млн грн составляет сумма, которую возмещено добровольно лицами в ходе досудебного расследования (по данным НАБУ).

Вместе экономический эффект от деятельности НАБУ составляет 1,998 млн грн, что составляет около 0,1% от названной Ситником суммы.

Напомним, ранее Государственная казначейская служба сообщила, что в государственный бюджет за первые три месяца 2020 года поступило лишь 14 тыс. грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Четверть этой суммы (3,4 тыс. грн) составил штраф самого Сытника по приговору суда за коррупционные действия.

28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.