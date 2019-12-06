НАБУ открыло производство в отношении нардепа от "Слуги народа"

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

Производства в отношении Холодова открыли после публикации расследования "Схем"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Холодова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, детективы НАБУ открыли уголовное производство в отношении Холодова после публикации журналистского расследования программы "Схемы". Журналисты установили связи нардепа с табачным бизнесом в Украине.

"Авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои интересы", - говорится в сообщении.

В ответе НАБУ на запрос говорится, что по факту возможного правонарушения было открыто производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Нардепа подозревают в законченном покушении на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением.

Фото: ответ НАБУ на запрос журналистов программы "Схемы"

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила дело из-за публикации разговоров нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. САП открыла производство по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды служебному лицу.

Кроме того, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что НАБУ открыло производство в отношении народных депутатов "Слуги народа" из-за возможного получения взяток. В частности, НАБУ открыло производство в отношении нардепа Николая Тищенко.