ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ начало расследование в отношении депутатов "Слуги народа", - нардеп

Новости » Политика     30.11.2019 - 11:47
НАБУ начало расследование в отношении депутатов "Слуги народа", - нардеп
Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)

НАБУ расследует получение взятки нардепами

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении народных депутатов из фракции "Слуга народа" из-за возможного получения взяток. Об этом сообщил народный депутатов от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, антикоррупционное бюро начало расследование из-за возможного получения взятки нардепами "Слуги народа" от их коллеги Николая Тищенко.

"В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получения членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами - взятки", - сообщил Гончаренко.

Фото: ответ НАБУ на запрос Гончаренко (t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что народным депутатам неоднократно предлагали денежное вознаграждение за принятие решений. Он добавил, что если бы информация о взятках была подтверждена, то нардепам пришлось бы пойти в НАБУ.

Также РБК-Украина писало, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о намерении посетить НАБУ для допроса в деле о вероятном взяточничестве среди народных депутатов. Арахамия рассказал, что у него есть повестка в НАБУ и он пойдет давать показания.

Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск В "Слуге народа" отреагировали на слова их нардепа об ограничении свободы слова
Новости Украины НАБУвзяткаНиколай ТищенкоСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь