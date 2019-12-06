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НАБУ відкрило провадження щодо нардепа від "Слуги народу"

Новини » Політика     06.12.2019 - 12:12
НАБУ відкрило провадження щодо нардепа від "Слуги народу"
Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)

Провадження щодо Холодова відкрили після публікації розслідування "Схем"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування щодо народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження щодо Холодова після публікації журналістського розслідування програми "Схеми". Журналісти встановили зв'язки нардепа з тютюновим бізнесом в Україні.

"Автори матеріалу дійшли висновку, що лобіюючи у Верховній раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси", - йдеться у повідомленні.

У відповіді НАБУ на запит йдеться, що за фактом можливого правопорушення було відкрите провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Нардепа підозрюють у закінченому замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем.

відповідь НАБУ

Фото: відповідь НАБУ на запит журналістів програми "Схеми"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу через публікацію розмов нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. САП відкрила провадження за ознаками пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляв, що НАБУ відкрило провадження щодо народних депутатів "Слуги народу" через можливе отримання хабарів. Зокрема, НАБУ відкрило провадження щодо нардепа Миколи Тищенка.

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