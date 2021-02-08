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НАБУ открыло еще одно дело против экс-главы Днепропетровского облсовета

Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло еще одно производство против бывшего главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника. Детективы заинтересовались имуществом чиновника, суммарная стоимость которого на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы.

Об этом стало известно из материалов уголовного дело, копия которых есть в распоряжении РБК-Украина.

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Дело на экс-главу облсовета НАБУ обязал открыть Высший антикоррупционный суд. Дело расследуют по 368 статье Уголовного кодекса - "Дезаконное обогащение".

Если вина Олейника будет доказана в суде, бывший председатель Днепропетровского областного совета может получить срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее НАБУ по иску ОО "Инфопространство" открыло дело об миллионной взятке, которую вероятно мог взять Святослав Олейник, чтобы закрыть дело руководителей строительной фирмы "УПС".

Как также писало РБК-Украина, по данным Комитета избирателей Украины, бывший председатель Днепропетровской ОГА Святослав Олейник не выполнил на своем посту ни одно из предвыборных обещаний.

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Новости Украины НАБУДнепропетровская областьСвятослав Олейник
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