НАБУ открыло дело против Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщили РБК-Украина в ответ на запрос в НАБУ.

В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением - ред.).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело так же открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что дело в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко касается его предполагаемых связей с рынком игорного бизнеса.

Кроме того, Окружной административный суд Киева ранее открыл производство в деле по иску бывшего столичного мэра Леонида Черновецкого против генерального прокурора Юрия Луценко.