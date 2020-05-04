НАБУ відкрило справу стосовно Венедиктової

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

НАБУ перевірить можливе недекларування майна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедиктової. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.

Зокрема, кримінальне провадження стосується можливого недекларування майна

"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у відповіді.

Зазначимо, раніше ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов'язав НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Венедиктова не задекларувала дорогі наручні годинники і членство в ряді підприємств.

Нагадаємо, раніше судді Верховного суду звинуватили Венедиктову в тиску по справі ПриватБанку. Судді розцінили заяви нового генпрокурора як спробу протиставити судову владу суспільству і державі в цілому. Дослівно Венедиктова заявляла, що прокурори відстоюють державні гроші у цій справі.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Венедиктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів