НАБУ открыло дело в отношении передачи "Нафтогазом" газа фиктивной фирме

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование в отношении заключения мирового соглашения по передаче 305 миллионов кубометров газа от дочерней компании "Нафтогаза" фирме с признаками фиктивности "Профи Газ".
Об этом указывается в Едином реестре досудебных решений, копию выдержки из которого опубликовал "Еспресо".
Так, сообщается, что на судебном заседании 27 января 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу руководителя редакции программы журналистских расследований относительно бездеятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении в результате заключения мирового соглашения о передаче газа от "Укртрансгаза" к фирме с признаками фиктивности "Профи Газ".
При таких обстоятельствах, указывается в письме, детективом НАБУ в ЕРДР были внесены сведения о начале досудебного расследования в уголовном деле №52021000000000057 от 02.02.2021, согласно заявлению журналистов от 15.01.2021, где указывается о фактах возможных противоправных действий со стороны должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз".
Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения определена по признакам ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины: мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от "пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, 13 ноября 2020 Хозяйственный суд города Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами: ЗАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовой компанией Фин-Инвест" и ООО "Профи Газ".
По этому соглашению "Укртрансгаз" передал "Профи Газ" 305 миллионов кубометров государственного газа.
Как писало РБК-Украина, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев лично подписал решение, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" к "Укртрансгазу" как заем, для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".
В ходе подготовки сюжета журналисты выяснили, что фирма "Профи Газ", которая в итоге получила топливо от "Нафтогаза", является фиктивной компанией.
В частности, за короткое время в "Профи Газ" состоялась череда смен владельцев и директоров, уставный капитал фирмы составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем на протяжении длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Винницкой области, который, согласно данным youcontrol, также является собственником в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117-ти.
Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого как пример фиктивного бенефициара.
Сама же история со спорным газом тянется 20 лет, с того времени как "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгаза" 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. "Укртрансгаз" не выполнил обязательства'обязательства и 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе.
Решением арбитражного суда города Киева по "Укрэнергосбыт" признано право собственности на природный газ. "Укртрансгаз" обязан был поставить его потребителям "Укрэнергосбыта". Выполнение этого решения блокировалось "Нафтогазом" и его дочерней компанией "Укртрансгаз" в течение 20-ти лет.