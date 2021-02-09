НАБУ открыло дело в отношении передачи "Нафтогазом" газа фиктивной фирме

Так, сообщается, что на судебном заседании 27 января 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу руководителя редакции программы журналистских расследований относительно бездеятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении в результате заключения мирового соглашения о передаче газа от "Укртрансгаза" к фирме с признаками фиктивности "Профи Газ".

При таких обстоятельствах, указывается в письме, детективом НАБУ в ЕРДР были внесены сведения о начале досудебного расследования в уголовном деле №52021000000000057 от 02.02.2021, согласно заявлению журналистов от 15.01.2021, где указывается о фактах возможных противоправных действий со стороны должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз".

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения определена по признакам ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины: мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от "пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.