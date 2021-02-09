НАБУ відкрило справу щодо передачі "Нафтогазом" газу фіктивній фірмі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування щодо укладання мирової угоди з передачі 305 мільйонів кубометрів газу від дочірньої компанії "Нафтогазу" фірмі з ознаками фіктивності "Профі Газ".
Про це зазначається в Єдиному реєстрі досудових рішень, копію витягу з якого оприлюднив "Еспресо".
Так, повідомляється, що на судовому засіданні 27 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу керівника редакції програми журналістських розслідувань щодо бездіяльності Національного антикорупційного бюро України і зобов'язав уповноважених осіб НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внаслідок укладання мирової угоди про передачу газу від "Укртрансгазу" до фірми з ознаками фіктивності "Профі Газ".
За таких обставин, вказується в листі, детективом НАБУ до ЄРДР внесені відомості про початок досудового розслідування в кримінальному провадженні №52021000000000057 від 02.02.2021, відповідно до заяви журналістів від 15.01.2021, де вказується про факти можливих протиправних дій з боку службових осіб НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз".
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 13 листопада 2020 Господарський суд міста Києва затвердив "мирову угоду" між дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" ПАТ “Укртрансгаз” та приватними фірмами: ЗАТ "Укренергозбут", ТОВ "Фінансовою компанією Фін-Інвест" і ТОВ "Профі Газ".
За цією угодою "Укртрансгаз" передав "Профі Газ" 305 мільйонів кубометрів державного газу.
Як писало РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв особисто підписав рішення, згідно з яким 305 кубометрів газу передали від "Нафтогазу" до "Укртрансгазу" як позику, саме для подальшого виведення цього ресурсу у власність "Профі Газу".
В ході підготовки сюжету журналісти з’ясували, що фірма "Профі Газ", яка зрештою отримала паливо від "Нафтогазу", є фіктивною компанією.
Зокрема, за короткий час в "Профі Газ" відбулася низка змін власників та директорів, статутний капітал фірми становить 2600 грн, а її номінальним бенефіціарним власником впродовж тривалого часу був Олександр Терлецький з села Миронівка Вінницької області, котрий, згідно з даними youcontrol, також є власником у 134-х інших компаніях, учасником у 263-х і керівником у 117-ти.
Раніше Центр протидії корупції наводив Терлецького як приклад фіктивного бенефіціара.
Сама ж історія зі спірним газом тягнеться 20 років, відколи компанія "Укренергозбут" передала "Укртрансгазу" 418 млн куб м газу для поставки своїм споживачам. "Укртрансгаз" не виконав зобов'язання і 305 млн куб м зникли в газотранспортній системі.
Рішенням арбітражного суду міста Києва за "Укренергозбут" визнано право власності на природній газ. "Укртрансгаз" зобов'язаний був поставити його споживачам "Укренергозбуту". Виконання цього рішення блокувалось "Нафтогазом" та його дочірньою компанією "Укртрансгаз" протягом 20-ти років.