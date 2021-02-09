НАБУ відкрило справу щодо передачі "Нафтогазом" газу фіктивній фірмі

Так, повідомляється, що на судовому засіданні 27 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу керівника редакції програми журналістських розслідувань щодо бездіяльності Національного антикорупційного бюро України і зобов'язав уповноважених осіб НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внаслідок укладання мирової угоди про передачу газу від "Укртрансгазу" до фірми з ознаками фіктивності "Профі Газ".

За таких обставин, вказується в листі, детективом НАБУ до ЄРДР внесені відомості про початок досудового розслідування в кримінальному провадженні №52021000000000057 від 02.02.2021, відповідно до заяви журналістів від 15.01.2021, де вказується про факти можливих протиправних дій з боку службових осіб НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз".

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.