ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ відкрило справу за зверненням Кличко через "хабара" Богдану

Новини » Політика    05.08.2019 - 13:44
НАБУ відкрило справу за зверненням Кличко через "хабара" Богдану
Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розслідування розпочате за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабаря главі Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у своєму Facebook.

НАБУ відкрило справу за зверненням Кличко через &quot;хабара&quot; Богдану

Кримінальну справу відкрито за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся до НАБУ з приводу заяви голови Офісу Президента Андрія Богдана. Так, 30 липня 2019 року на прес-конференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.

"Друзі! Я звернувся в НАБУ, щоб там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабара... І нібито ця бесіда була в інтересах Київського міського голови, тобто в моїх інтересах. Я не уповноважував ні одну особу на подібні "переговори"!"- відзначав Кличко.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Крім цього, глава ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличко. Ця інформація буде передана в правоохоронні органи.

Після такої заяви Богдана Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського. Він підкреслював, що все сказане головою ОП - повна нісенітниця і некомпетентність.

ДБР допитало Кличка Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана
Новини України Віталий КличковзяткаАндрій Богдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся