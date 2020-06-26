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НАБУ відкрило справу на голову "Укрпошти" Смілянського

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 15:47
НАБУ відкрило справу на голову "Укрпошти" Смілянського
Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Справу відкрили на виконання рішення суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу щодо гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання.

Інформацію про це РБК-Україна підтвердили в прес-службі бюро.

"НАБУ на виконання постанови суду внесло відомості до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань, - ред.)", - повідомили в прес-службі.

Відзначимо, раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ завести кримінальну справу. У травні заявник просив відкрити справу на чиновників НКРЗІ та керівництво "Укрпошти", проте бюро відмовилося внести відомості до реєстру.

У заяві йшлося про нібито безпідставне зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке комісія здійснила за зверненням "Укрпошти". Вигодонабувачем підвищення вартості послуг назвали нібито генерального директора Ігоря Смілянського та його заступників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ затримало на великому хабарі голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня; керівництво області пропонувало іншому чиновнику за гроші не перешкоджати його діяльності.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УкрпоштаНАБУІгор Смілянський
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