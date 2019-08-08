НАБУ опубликовало схему хищений из-за внедрения "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало схему хищений из-за внедрения "Роттердам+". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы она включила в тариф (цены) на электроэнергию расходы, которые в действительности не осуществлялись. Как отмечается, это расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. НКРЭКУ согласилась.

Фото: схема хищений из-за внедрения "Роттердам+" (facebook.com/sap.gov.ru)

"Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесено 18,87 млрд гривен убытков, из которых 14,3 млрд гривен получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам+".

Напомним, сегодня НАБУ сообщило о подозрении экс-председателю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку , причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Кроме того, НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова за вероятную причастность к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+".