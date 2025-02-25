НАБУ оголосило про підозру колишньому першому заступнику голови ДФС Білану

За даними джерел РБК-Україна, мова про колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби Сергія Білана. Він обіймав цю посаду з травня 2015 року до грудня 2019 року, тоді як справа стосується червня 2017-го.

За даними слідства, у червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України.

Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.

Також він, з метою прикриття своєї діяльності, умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень", - сказано у повідомленні.

На сьогодні слідчий суддя ВАКС застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн гривень.

Раніше ми писали про те, що українські правоохоронці розкрили схему легалізації рекордного хабаря у розмірі понад 21 млн євро, який у 2015-2016 рр. отримав тоді ще голова Державної фіскальної служби. У НАБУ не уточнювали про кого йдеться, але зазначимо, що посаду голови ДФС у 2015-2016 рр. займав Роман Насіров.

Його затримали ще у 2017 році за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень (понад 21 млн євро), який міг дати бізнесмен Олег Бахматюк.

Тоді суд заарештував голову ДФС із можливістю внесення застави у розмірі 100 млн гривень. За кілька днів Насіров вийшов із СІЗО, оскільки за нього внесли необхідну суму.